Ростов-на-Дону, 13 июля, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону по подозрению в разврате 14-летней школьницы задержан 40-летний мужчина. Его искали 9 месяцев. Как проинформировали ИА REGNUM 13 июля в региональном управлении СКР, совершил преступление горожанин в октябре прошлого года.

Насилие

Об инциденте в правоохранительные органы сообщила бабушка жертвы. Девочка возвращалась домой из школы, когда внезапно перед ней предстал развратник. Совершив злодеяние, мужчина убежал. Инцидент произошёл в Первомайском районе донской столице на улице Казахской.

Спустя время задержать подозреваемого всё-таки удалось. Им оказался 40-летний ростовчанин, который был судим за покушение на изнасилование. Мужчину 14-летняя школьница уже опознала.

Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 135 УК РФ «Развратные действия». Мужчине грозит до трёх лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.