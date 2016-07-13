Владимир, 13 июля, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Во Владимирской области говорится к отправке в суд дело в отношении бывшего заместителя начальника регионального УФСИН, который обвиняется в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, 45-летний мужчина проходит обвиняемым сразу по четырем статьям УК РФ. Из-за махинацией сотрудника бюджету России причинен ущерб в размере 12,4 млн рублей.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Замначальника благодаря должности курировал сферу заключения и исполнения контактов по госзакупкам. У него было право первой подписи в финансовых документах. Начались махинации в 2013 году, практически сразу после его вступления в должность. В сентябре 2014 года замначальника потребовал от руководителя производства, которое находится в колонии, получить откат от поставщика сырья. Уже в октябре 2014 года чиновник получил 1,5 млн рублей.

«Аналогичную корыстную схему полковник внутренней службы попытался реализовать при исполнении государственных контрактов по поставке в исправительные учреждения региона хозяйственных товаров. В начале июля 2015 года он потребовал от руководителя производства колонии передачи ему 10 и 12 процентов стоимости договоров, что составляло более 4 миллионов 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Это дело не дошло до конца только из-за того, что вмешались правоохранители.

Кроме того, в деле есть эпизоды с получением взятки в размере 600 тысяч рублей, а также действия, которые характеризуются как злоупотребление должностными полномочиями.

Сейчас по делу утверждено обвинительное заключение. Обвиняемый находится под арестом. Свою вину он признал частично.