Самара, 13 июля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Из 23 млрд рублей 13,5 млрд направлено на развитие дорожной сети Самары, в том числе на благоустройство дорог к чемпионату мира по футболу — 2018. Такую информацию озвучил на пресс-конференции региональный министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дорожные работы

По словам чиновника, в рамках федеральной программы подготовки к чемпионату мира по футболу в настоящее время ведется реконструкция двух автодорог — Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из Самары со строительством двух путепроводов тоннельного типа и подъезда к аэропорту — автодороги «Волжский — аэропорт «Курумоч» протяженностью 4 км. Пивкин заявил, что работы на этих объектах идут высокими темпами.

«Реконструкция Московского шоссе — это сложный и большой объект, — пояснил он. — В период обоснования дорожных объектов в федеральном Минтрансе мы могли пойти по пути минимальных изменений — сделать на этой автодороге ремонт и капремонт. Тогда, возможно, не было бы жалоб со стороны автомобилистов и жителей города. Но и современной автодороги тоже не было бы. И это нужно учитывать, ставя на чашу весов те неудобства, которые жители испытывают сейчас».

Читайте также: Самарская область: освящение дорог и рост на 17,5% ДТП с участием детей

За счет средств областного дорожного фонда предусмотрено строительство двух автодорог, ведущих к стадиону, — улицы Арена-2018 и улицы Дальняя, реконструкция улицы Ташкентской, капремонт улицы Ново-Садовой, ремонт Волжского шоссе, улицы Демократической.

Самаре в качестве субсидий выделены средства областного дорожного фонда в размере 2,25 млрд рублей на ремонт в 2016 году 27 автодорог, часть из которых входят в гостевой маршрут ЧМ-2018. В текущем году планируется начать строительство новой трамвайной ветки от улицы Ташкентской до стадиона. «В данный момент времени мы охватили 95% объектов. И в 2017 году все работы мы должны завершить», — отметил министр.

Читайте также: Самарская область: на разбитых дорогах рост ДТП, а у чиновников сдают нервы

Что касается плохого состояния автомобильных дорог в весенний период, Иван Пивкин сказал следующее: «Мы все помним весну текущего года. Город был как после бомбежки. Допускать этого больше нельзя. В этом году совместно с администрацией города и привлечением общественности мы определим автодороги, не охваченные ремонтом, и будем в этом году приводить их локально в нормативное состояние — это ямочный ремонт, в том числе ремонт пневмонабрызгом. Если к зиме автодорога имеет незначительные разрушения, которые можно устранить без больших финансовых затрат, то весной уже будут более серьезные разрушения».

По данным министра, в 2016 году планируется начать работы по реконструкции Заводского шоссе и автомобильной дороги по улице 22 Партсъезда. Также предстоит выполнить большую часть работ по строительству кольца на пересечении Московского шоссе с улицей Луначарского. «В 2016 году планируется уложить нижний слой асфальтобетона, как было сделано на Московском шоссе и Ново-Садовой, а в следующий дорожный сезон верхний», — сообщил глава областного Минтранса.

В настоящее время рассматривается вопрос реконструкции автодорог, которые находятся в непосредственной близости от строящегося мостового перехода «Фрунзенский», планируется реализация проектов строительства проспекта Карла Маркса и мостового перехода через реку Волгу в районе села Климовка. «По проспекту Карла Маркса сейчас готовится пакет документов в федеральный Минтранс, и принципиально вопрос по финансированию должен решиться к концу 2016 года», — подчеркнул он.

Также в перспективе планируется строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовая, 22 Партсъезда и Советской Армии.

Читайте также: Самарской области выделено на дороги из средств «Платона» 1,1 млрд рублей