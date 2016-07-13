Тверь, 13 июля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Вмешательство региональных властей помогло тверскому предпринимателю решить проблему с выкупом помещения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 13 июля исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя встретился с директором ООО «Магазин №11» в Вышнем Волочке Юлией Куликовой.

kremlin.ru Игорь Руденя

В конце мая предприниматель направила видеообращение главе региона в рамках Тверского форума предпринимателей. Она попросила помочь в решении вопроса о выкупе арендуемых помещений в рамках положенной льготы для малого и среднего бизнеса. Игорь Руденя поручил руководителю министерства имущественных и земельных отношений региона Евгению Зеленскому и министру Тверской области по обеспечению контрольных функций Виктору Шафоросту выехать на место, разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

Как выяснилось, арендатору незаконно отказали в праве на приватизацию помещений по рыночной цене. В течение полутора лет предприниматель судилась с администрацией города. После подключения региональных властей вопрос в итоге был решен в ее пользу.

«Это нормальная работа, когда власть слышит бизнес», — отметил Игорь Руденя.

В развитии малого и среднего бизнеса региональная власть видит основной вектор роста экономики области. Для его укрепления необходимо качественное государственное администрирование, создание благоприятных условий — такие задачи ставил на форуме предпринимателей Игорь Руденя. Важный фактор в этой работе — отсутствие административных барьеров.