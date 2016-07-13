Москва, 13 июля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел первое заседание нового Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам

О создании этого Совета Путин говорил ещё на Петербургском международном экономическом форуме. И вот Совет собрался и начал работу.

На заседании Совета Путин призвал сконцентрировать ресурсы на реализации приоритетных проектов, а также повысить эффективность управления и отраслями, и экономикой в целом. Именно это президент считает ключевой задачей Совета.

Путин призвал не распылять усилия, не браться за пусть важные, но локальные проблемы, а также исключить заведомо неэффективные траты при формировании бюджета. Также российский лидер подчеркнул, что правительству необходимо максимально четко и ясно сказать обществу, чего оно хочет добиться.

«Прошу правительство глубоко, содержательно подойди к формулированию конечных результатов. От этого без преувеличения зависит весь ход дальнейшей работы и ее успех. Надо максимально четко и ясно сказать обществу, чего мы хотим добиться. И, конечно, ни в коем случае нельзя людям морочить голову подробным перечислением законов, мер, поручений. Граждане не это хотят услышать», — сказал Путин.

Он добавил, что результаты проектов должны измеряться позитивными вещами. В частности, снижением очередей в поликлиниках, скоростью оказания медпомощи или улучшением условий ипотеки.