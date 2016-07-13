Магас, 13 июля, 2016, 17:24 — ИА Регнум. В Ингушетии будет создана рабочая группа по выработке предложений о вариантах решений различных спорных вопросов, возникающих в сфере религии. В её состав войдут известные ученые-богословы, представители тарикатов и других религиозных направлений, обладающие богатыми знаниями и способные разрешить споры на религиозной почве. Такое предложение высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с известными богословами республики, на которой обсуждались вопросы развития внутриконфессионального диалога между верующими, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе главы региона.

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«Споры в религиозных вопросах необходимо разрешать не путем взаимных упреков и эмоциональных выпадов, а в ходе дискуссий за одним столом. В этом деле самое главное — идти не от сложного к простому, а от простого к сложному», — сказал ингушский лидер.

По его словам, представителям тарикатов, различных религиозных течений нужно показывать подрастающему поколению единство, пример взаимоуважения, благородства, терпения и гражданской мудрости.

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Стоит отметить, что в состав рабочей группы, которую предложил создать Евкуров, вошел и имам Насыр-Кортской мечети Хамзат Чумаков. Он призвал все существующие разночтения преодолевать путем дискуссий и обсуждений. При этом, по мнению имама, на текущий момент среди религиозных деятелей республики нет разобщенности, есть моменты, которые нужно разъяснить.

Подводя итоги встречи, глава Ингушетии попросил присутствующих простить друг другу все обиды и направить свои усилия на сплочение мусульманской общины.

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