Оренбург, 13 июля, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Оренбуржцы Дияз Избасаров и Александра Неделько уверенно прошли сложные отборы, выдержали огромную конкуренцию и заняли места в Паралимпийской сборной России, которая будет представлять страну в XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 июля в министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.

Логотип Параолимпийских Игр 2016 в Рио-де-Жанейро

В начале июля оренбургская команда спортсменов-легкоатлетов вернулась с чемпионата России, который прошел в Чебоксарах. Соревнования являлись основным отборочным стартом для включения в состав сборной команды для участия в Паралимпийских играх. На протяжении всего пути к Паралимпийским играм оренбургских спортсменов поддерживал тренер Геннадий Чеботарев.

Теперь ребята отправляются на заключительные учебно-тренировочные сборы. Дияз Избасаров вместе с тренером Геннадием Чеботаревым отправляются в учебно-тренировочный центр «Новогорск», где пройдут заключительные сборы. Первый сбор пройдет с 15 по 30 июля, заключительный — с 11 августа по 30 августа. Александра Неделько в этих же числах будет тренироваться в городе Кисловодске.

«Если по спортсменам все вопросы решены, то по поездке тренера остается открытым. Мы ждем от Паралимпийского комитета, чтобы его включили в состав официальной делегации и сделали ему аккредитацию. Все финансовые расходы Оренбургская область готова взять на себя. Нам бы очень хотелось, чтобы в нужный момент он бы дал наставления своим воспитанникам, а не присутствовал в качестве туриста на трибунах», — отметили в региональном Минспорта.

Напомним, Паралимпийские Игры 2016 года состоятся в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.