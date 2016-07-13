Тула, 13 июля, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Держать под контролем состояние детских оздоровительных лагерей поручил исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин. Сегодня, 13 июля, глава региона посетил детский оздоровительный лагерь «Березка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

ИА REGNUM Детский лагерь

В ходе посещения Алексей Дюмин обратил внимание директора Центра организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Александра Андреева и сотрудников службы безопасности на то, что все недочеты, в том числе относящиеся к целостности ограждения, необходимо устранять до начала смены, а не перед визитом врио губернатора в лагерь.

Глава региона осмотрел пищеблок, медпункт, спорткомплекс, на танцевальной площадке вместе с ребятами принял участие в квест-игре, посвященной Тульскому краю, и пообщался с отдыхающими.

По итогам посещения Алексей Дюмин отметил, что необходимые нормы и требования в лагере выполняются. Поручения, которые давал президент РФ Владимир Путин и правительство РФ, касающиеся организации отдыха и оздоровления детей, также исполнены и находятся на особом контроле.

Глава региона поручил представителям всех надзорных структур, участвующих в приемке лагерей, держать ситуацию на постоянном контроле.

«Лучше лишний раз перепроверить. Дети — самое дорогое, что у нас есть, и если что-нибудь произойдет, мы никогда этого себе не простим. Мелочей в отношении детей быть не должно», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Загородный оздоровительный лагерь «Березка» работает в летний период в четыре смены продолжительностью 21 день. По материально-техническому оснащению лагерь является одним из самых обустроенных и комфортных в области. На территории площадью 2,3 гектара расположены полностью отапливаемые административное здание, жилой корпус, две жилые дачи, медицинский корпус, а также новый спортивно-игровой комплекс, оборудованный тренажерным залом, душевыми, раздевалками, комнатами для хранения спортивного инвентаря, отдельными помещениями для учебных теоретических занятий и занятий спортом. Также в лагере имеются футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. В одну смену лагерь принимает 100 детей в возрасте от семи до 18 лет включительно. Всего в 2016 году в лагере отдохнут 380 детей, из них по муниципальному заданию — 52, в профильных сменах — 130.