Минск, 13 июля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине обсуждает вопрос о том, чтобы сделать зоной безопасности все пропускные пункты на линии разграничения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявил журналистам полпред президента РФ в группе Борис Грызлов.

U.S. Army Europe Images ВСУ

В настоящее время деятельность Контактной группы сконцентрирована, прежде всего, на решении проблем безопасности, отметил он, в числе обсуждаемых сегодня шагов — разведение вооруженных формирований сторон конфликта на ряде участков линии соприкосновения. «Цель — сокращение числа инцидентов с применением оружия», — подчеркнул Грызлов.

«К трем таким участкам, которые обсуждались ранее, в ближайшее время могут добавиться еще семь», — говорит полпред президента России. «Должен подчеркнуть, что в это число входят территории, прилегающие к пропускным пунктам, что крайне важно для безопасности гражданского населения. В этой связи Контактная группа обсуждает вопрос о том, чтобы сделать зоной безопасности все пропускные пункты на линии разграничения», — отметил он.

Кроме того, по мнению представителя, для большей эффективности контроля необходимо усилить миссию ОБСЕ в районе линии разграничения.

«Прочный мир в Донбассе можно установить лишь в случае, если решение проблем безопасности будет идти параллельно и взаимоувязано с выполнением политических пунктов Минских соглашений. Первым шагом здесь должно стать принятие украинским парламентом закона об особом статусе соответствующих территорий», — заявил Грызлов. При этом текст закона потребует предварительного согласования в «нормандском формате» и на Контактной группе, отметил он. «Лишь в таком случае можно ожидать, что он сможет стать базой для урегулирования конфликта», — заключил Грызлов.