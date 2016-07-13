Москва, 13 июля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Организации и ИП, являющиеся сельхозтоваропроизводителями и уплачивающие единый сельхозналог, предлагают освободить от налогообложения, если они занимаются соответствующей деятельностью три года и более подряд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, соответствующие поправки внес в Госдуму депутат от ЛДПР Роман Худяков.

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«Несмотря на переход к более упрощенному режиму налогообложения сельхозтоваропроизводителей, сохраняется потребность в еще большем снижении налоговой нагрузки на организации в аграрном секторе», — считает автор законопроекта.

В связи с этим законопроект предполагает освобождение от уплаты не только сельхозналога, но других налогов: налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, налога на добавленную стоимость для организаций и ИП, осуществляющих свою деятельность в течение 3 и более лет подряд.

По мнению автора законопроекта, в связи с введением в отношении России санкций и проведением политики импортозамещения, вопрос уменьшения налоговой нагрузки на сельхозтоваропроизводителей и полное освобождение этих производителей от налогов становится «особенно актуален».