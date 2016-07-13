Ашхабад, 13 июля, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Туркмения оказалась на втором месте после США по соотношению количества заключенных к численности населения — на каждые 100 тысяч жителей этой среднеазиатской страны приходится 583 гражданина в тюрьме. Об этом говорится в докладе, составленном на основе исследования, проведенного экспертами американской неправительственной организации «Prison Policy Initiative».

Цитата из к/ф «Не бойся, я с тобой!». реж. Юлий Гусман. 1981. СССР Разговор двух заключённых

Наименьший показатель среди постсоветских стран продемонстрировал Таджикистан, где на 100 тысяч населения приходится 121 заключенный. Затем следуют Армения — 130, Узбекистан — 150, Киргизия — 167 и Украина — 173. Несколько большее количество осужденных наблюдается в Казахстане и в Эстонии — 221, в Молдавии — 222, в Латвии — 224, в Азербайджане — 236 и в Литве — 254. Наибольший процент отбывающих наказание граждан зафиксирован в Грузии — 262 человека на 100 тысяч жителей, в Белоруссии — 306, в России — 453 и в вышеупомянутой Туркмении.

Возглавляют рейтинг США с 693 заключенными на 100 тысяч населения, также в тройку лидеров рейтинга вошел Сальвадор с 547 осужденными на 100 тысяч жителей. При этом наименьшее количество заключенных зарегистрировано в Центрально-Африканской Республике, в Союзе Коморских Островов и в Гвинее.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно данным Международного центра изучения тюрем, в исправительных заведениях Туркмении отбывают наказание свыше 25 тысяч человек или свыше 500 заключенных на 100 тысяч населения. По этому показателю страна занимает первое место среди государств Среднеазиатского региона. Отметим, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов ежегодно подписывает ряд указов об освобождении осужденных граждан, приурочивая акции помилования к различным национальным праздникам и знаменательным датам.