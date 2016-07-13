Берлин, 13 июля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Немецкое правительство впервые начало извлекать прибыль из десятилетних государственных облигаций, передает Spiegel. На торгах новых долговых обязательств со сроком погашения до августа 2026 г. инвесторы довольствовались доходом лишь в 0,05%, сообщает федеральное агентство управления долгами Германии.

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В целом по этим процентным ставкам правительство аккумулировало долги на сумму 4 млрд евро. При таких условиях государство зарабатывает на вкладчиках вместо того, чтобы выплачивать им проценты.

Доходность немецких гособлигаций в течение продолжительного времени крайне низка. Это связано в основном с чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политикой Европейского центрального банка (ЕЦБ). К этому добавляется также неопределенность из-за референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

В трудные времена инвесторы вкладываются в так называемые надежные гавани, такие как государственные облигации. Федеральные облигации ФРГ считаются практически безрисковыми инвестициями, т.к. Германия пунктуально расплачивается по ним и имеет наивысший кредитный рейтинг — «ААА». В связи с большим спросом инвесторы могут рассчитывать на крайне низкие процентные ставки. На этом наживается государство.