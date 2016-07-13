Ростов-на-Дону, 13 июля, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В Ростовской области специалисты ПАО «Южтрубопроводстройпроект» приступили к разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Госконтракт почти на 15 млн рублей компания заключила с министерством строительства, архитектуры и территориального развития региона, сообщили ИА REGNUM 13 июля в облправительстве.

Участники штурма Рейхстага (слева направо) К. Я.Самсонов, М. В.Кантария, М. А.Егоров, И. Я.Сьянов, С. А.Неустроев у Знамени Победы. Май 1945 года

Напомним, что музей Великой Отечественной войны должен был открыться ещё в 2015 году, но региональный Минкульт сорвал сроки строительства. В 2014 году разработать проект так и не удалось. В 2015 году в торжественной обстановке фронтовики, труженики тыла, дети войны, общими усилиями ковавшие Великую Победу, заложили первый камень в основание будущего музея. Теперь дата открытия перенесена на 2020 год — год 75-летия Победы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стенах народного музея будут размещены сотни экспонатов. В частности, поисковики Дона готовы передать найденные на полях сражений в ходе областной Вахты памяти. Музей условно будет поделен на несколько зон с переходной галереей и интерактивной площадкой. Здесь же предполагается установить мемориал памяти павших героев с возможностью захоронения капсул с останками 1,5 тыс. погибших бойцов.

Отметим, что из полусотни действующих в регионе музеев ни один не посвящен Великой Победе.