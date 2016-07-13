Москва, 13 июля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор в режиме конференции с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM

Это уже второй за последнюю неделю разговор Путина с Олландом и Меркель. Предыдущая беседа состоялась 8 июля. Тогда российский лидер обратил внимание на провокационный характер действий украинских войск в Донбассе, а также призвал Олланда и Меркель активнее воздействовать на Киев для выполнения им Минских соглашений.

В сегодняшнем разговоре Путин выразил крайнюю обеспокоенность интенсивными обстрелами территории Донбасса, которые ведут украинские силовики. Путин в очередной раз подчеркнул, что не видит альтернативы политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

Собеседники отметили, что крайне важно не допустить дальнейшего обострения ситуации на Украине. Лидеры трех стран подчеркнули, что Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме.

Также лидеры России, Франции и Германии обсудили итоги варшавского саммита военного блока НАТО. Все трое высказали заинтересованность в конструктивном диалоге между Россией и альянсом и мерах, которые укрепили бы взаимное доверие.