Удмуртия, 11 марта, 2014, 12:56 — ИА Регнум. В Удмуртии по факту массового отравления детей в школе "Италмас" в Удмуртии возбудили уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUMО в СУ СКР по республике, 7 марта с диагнозом "острая кишечная инфекция" в больницу попали 33 ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все заболевшие - ученики 5-11 классов школы "Италмас". По предварительной информации причиной отравления могла стать еда в столовой.

Уголовное дело возбуждено по статье 236 части 1 УК РФ - "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".