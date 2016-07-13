Киев, 13 июля, 2016, 16:41 — ИА Регнум. За последние три месяца 2016 года «украинская» часть Луганщины заняла первое место среди областей Украины по количеству новобранцев, записавшихся в ряды ВСУ. В частности, на службу по контракту в украинскую армию поступило около тысячи луганчан, сообщают 13 июля украинские СМИ. Так, по словам начальника отдела комплектования и призыва Луганского областного военкомата Алексея Сероштана, за последние 6 месяцев 2016 года в области на контракт в ряды ВСУ и Нацгвардию было набрано столько же людей, сколько за весь 2015 год. Он добавил, что половина из пришедших на службу ранее не служили в армии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

«Любой человек сейчас переживает за семейный бюджет, за свою семью, поэтому его интересует, как будет оплачиваться его труд. Считаю, что сейчас достойные деньги платят. Солдат первого года службы, который приходит и не имеет ничего — ни образования, ни специальности, он начинает получать от 7 тысяч ($280 долл). Я сейчас даже не говорю за зону «АТО». В пункте постоянной дислокации получает 7 тысяч. И еще имеет право получить бесплатно высшее образование», — объяснил Сероштан.

Согласно официальным данным ВСУ, каждый пятый из пришедших на службу в ряды ВСУ — женщина. В частности, женщины-контрактники становятся боевыми медиками, связистами, поварами, а некоторые — стрелками, снайперами и разведчицами.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране уже могла бы завершаться седьмая волна мобилизации и объявляться восьмая, если бы власти действовали по инерции.

«Если бы мы действовали по инерции, то уже должна была завершаться седьмая очередь мобилизации и объявляться восьмая. Вместо этого мы делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние войны на общество и экономику и дать ему максимально сосредоточиться на мирном строительстве новой Украины», — отметил президент.

Он сообщил, что в июне-июле на Украине пройдет демобилизация призванных в рамках пятой волн — их заменят контрактники. Порошенко также добавил, что на контракт в ВСУ пришли более 30 тысяч человек, что и позволило не проводить новую мобилизацию.