Жители «украинского» Донбасса — в лидерах по количеству солдат в рядах ВСУ
Киев, 13 июля, 2016, 16:41 — ИА Регнум. За последние три месяца 2016 года «украинская» часть Луганщины заняла первое место среди областей Украины по количеству новобранцев, записавшихся в ряды ВСУ. В частности, на службу по контракту в украинскую армию поступило около тысячи луганчан, сообщают 13 июля украинские СМИ. Так, по словам начальника отдела комплектования и призыва Луганского областного военкомата Алексея Сероштана, за последние 6 месяцев 2016 года в области на контракт в ряды ВСУ и Нацгвардию было набрано столько же людей, сколько за весь 2015 год. Он добавил, что половина из пришедших на службу ранее не служили в армии.
«Любой человек сейчас переживает за семейный бюджет, за свою семью, поэтому его интересует, как будет оплачиваться его труд. Считаю, что сейчас достойные деньги платят. Солдат первого года службы, который приходит и не имеет ничего — ни образования, ни специальности, он начинает получать от 7 тысяч ($280 долл). Я сейчас даже не говорю за зону «АТО». В пункте постоянной дислокации получает 7 тысяч. И еще имеет право получить бесплатно высшее образование», — объяснил Сероштан.
Согласно официальным данным ВСУ, каждый пятый из пришедших на службу в ряды ВСУ — женщина. В частности, женщины-контрактники становятся боевыми медиками, связистами, поварами, а некоторые — стрелками, снайперами и разведчицами.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране уже могла бы завершаться седьмая волна мобилизации и объявляться восьмая, если бы власти действовали по инерции.
«Если бы мы действовали по инерции, то уже должна была завершаться седьмая очередь мобилизации и объявляться восьмая. Вместо этого мы делаем все возможное, чтобы минимизировать влияние войны на общество и экономику и дать ему максимально сосредоточиться на мирном строительстве новой Украины», — отметил президент.
Он сообщил, что в июне-июле на Украине пройдет демобилизация призванных в рамках пятой волн — их заменят контрактники. Порошенко также добавил, что на контракт в ВСУ пришли более 30 тысяч человек, что и позволило не проводить новую мобилизацию.