Рига, 13 июля, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фотографию военного транспорта (БТР) в одном из дворов Риги, сообщает портал Mixnews.lv.

Фото Mixnews.lv

«Фото из двора в Вецмилгрависе (район Риги). Что это было и почему — пока загадка. Выясняем», — написал градоначальник.

В свою очередь пользователи Facebook в комментариях отмечают, что две недели назад такую же картину можно было наблюдать в одном из дворов другого района латвийской столицы.

Позже в Министерстве обороны Латвии заявили, что водитель американского военного транспорта, который вез горючее на базу в Адажи, свернул не на том перекрестке, поэтому он заехал во двор, чтобы развернуться. «Так как эта крупногабаритная техника, водителю пришлось заехать на зеленую зону и доставить неудобства жителям домов. Тут сыграл и человеческий фактор. НВС приносят свои извинения всем, кому причинили неудобства», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 и 14 июля, из Рижского порта на базу военно-воздушных сил в Лиелварде (Латвия) перебрасываются американские военнослужащие и вертолеты ВВС США.

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