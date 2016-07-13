Донецк, 13 июля, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Сегодня, 13 июля, в Минске проходит заседание четырех рабочих подгрупп контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Данную информацию подтверждают в ДНР и ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доклад

По словам и.о. министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, представители Украины в политической подгруппе еще не озвучили официальную позицию Киева в вопросах политического урегулирования конфликта в Донбассе.

«Мы надеемся, что Украина хотя бы официально представит свои позиции. Потому что, в частности, до этих представителей в переговорах от Киева участвовал Роман Бессмертный, и мы уже обсуждали с ним вопросы так называемой амнистии. Но представители, которые уже сегодня участвуют в переговорах, заявляют нам, что тогда это была личная позиция Бессмертного, а не позиция Украины», — сказала ДАН Никонорова.

Она предложила украинской стороне высказывать свои официальные предложения в виде документов.

«Украина так и не прислала свои документы в письменном виде. В прошлый раз они устно представили свою позицию, но это не говорит, что в этот раз они будут ее отстаивать. Мы добивались того, чтобы они сделали это письменно, но они так ничего и не прислали», — рассказала Никонорова.

В свою очередь представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего считает, что Киев уходит от диалога в рамках Минского процесса, поскольку ждет, что западные кураторы решат за него вопросы урегулирования.

«Заняв выжидательную позицию, украинская сторона полагает, что всю работу и принятие решений возьмут на себя «европейские кураторы». Даже на сегодня мы не понимаем позиции и намерений представителей Украины, хотя мы четко и конкретно обозначили наши позиции», — рассказал Дейнего. Он считает, что украинская сторона не хочет обсуждать политические вопросы, ожидая «подсказок» от западных кураторов.

Комментариев от представителей Киева на сегодняшних переговорах пока нет.