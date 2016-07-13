Рига, 13 июля, 2016, 16:31 — ИА Регнум. 12 июля состоялось первое заседание созданной Министерством благосостояния Латвии рабочей группы, занимающейся проблемами профзаболеваний, сообщает латвийское телевидение LTV7.

Больничная палата

Рабочая группа пришла к единому мнению, что отношение к здоровью нужно менять как у сотрудников, так и у работодателей. Также группа планирует разработать и выдвинуть поправки в трудовом законодательстве.

Как рассказал Иварс Ванадзиньш, исследователь Института трудовой среды и здоровья, чаще профзаболевание диагностируют одновременно с присвоением инвалидности, когда здоровье уже вернуть нельзя. «Люди боятся жаловаться, чтобы не потерять работу. Они эту работу потеряют навсегда», — сказал Ванадзиньш.

В свою очередь, старший эксперт Департамента защиты труда Министерства благосостояния Инта Лагановска-Дириня заявила, что страдающих профзаболеваниями людей с каждым годом становится все больше, на сегодняшний день их около девяти тысяч. «В последнее время растет число и больных профзаболеваниями, и количество самих заболеваний. Нередко у одного человека обнаруживают сразу несколько таких недугов. Особенно много случаев мышечно-скелетных болезней, связанных с перегрузками», — сообщила она.

Ранее на Национальном совете по делам инвалидов министр благосостояния Андрис Рейрс заявил, что в Латвии резко выросло число лиц, которым присвоена третья группа инвалидности. А так как возможности госбюджета ограничены, Минблаг не может полноценно помогать даже инвалидам первой и второй групп, нуждающимся в поддержке больше всего, признал министр. На пособия по инвалидности государство выделяет внушительные средства — по 175 млн евро в год, добавил он.

Как стало известно по результатам проведенного Swedbank опроса, каждый третий житель Латвии (31%) за последние три года получал травму. Каждый второй житель из-за полученной травмы был вынужден какое-то время не ходить на работу, а каждый пятый (19%) терял трудоспособность на целый месяц. В то же время четверть (23%) жителей, невзирая на полученные травмы, не могли себе позволить отсутствие на работе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2014 году в Латвии инвалидность I группы имели 22 407, II группы — 78 930, III группы — 59 235 жителей, инвалидность имеют также 7924 ребенка. В последние годы число людей с инвалидностью постоянно увеличивается.