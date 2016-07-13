Ростов-на-Дону, 13 июля, 2016, 16:31 — ИА Регнум. По решению Совета директоров ОАО ФК «Ростов» с 8 июля текущего года Владимир Крупин сменил на посту генерального директора клуба Олега Лопатина. Об этом ИА REGNUM 13 июля сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

fc-rostov.ru Футболисты «Ростова»

Окончив Новочеркасский политехнический институт, свою профессиональную деятельность Крупин начал на Аксайском стекольном заводе в качестве слесаря. С начала «нулевых» работал на различных руководящих должностях. С 2008 по 2011 годы был начальником управления по автоматизации ОАО «Газпром» ООО «Газпромтранс Москва», затем до 2014 года возглавлял ОАО «Донэнерго» в Ростове-на-Дону. До назначения на пост гендиректора «Ростова» был председателем Совета директоров ОАО «Донэнерго», первым заместитель гендиректора ОАО «Региональная корпорация развития».

Отметим, что в 2015 году на вице-президента донской команды Александра Шикунова и генерального директора «Ростова» Олега Лопатина завели два уголовных дела. Оба подозревались в растрате крупных сумм бюджетных денег. Детали процесса пока неизвестны.

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Напомним, что футболисты «Ростова» в эти дни находятся на сборе в Австрии. 14 июля им предстоит сыграть контрольный матч с чешским «Слованом», который трижды выигрывал чемпионат Чехии. Ещё одна игра намечена на 18 июля, но оппонент пока неизвестен.