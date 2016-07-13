Москва, 13 июля, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В Российской Федерации идет разработка гиперзвукового стратегического бомбардировщика, способного наносить ядерные удары из космоса. Об этом сегодня, 13 июля, рассказал в интервью РИА «Новости» преподаватель филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подполковник Алексей Солодовников.

Панорама Земли

Он рассказал, что этот бомбардировщик должен будет взлетать с обычного аэродрома и патрулировать воздушное пространство. По команде бомбардировщик может выходить в космос, выполняет задачу по нанесению ударов, в том числе ядерным оружием, и возвращается обратно на свой аэродром.

Солодовников подчеркнул, что этот самолет сможет за 1−2 часа достигать любой точки планеты через выход в космос.

К разработке самолета будет привлечен Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). На данный момент специалисты определяются с характеристиками самолета. Сам Солодовников занимается разработкой двухконтурного двигателя для этого самолета. Двигатель должен иметь два режима: для полета в атмосфере и в космосе.

Планируется, что к 2020 году должен быть готов опытный образец двигателя.