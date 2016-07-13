Горно-Алтайск, 13 июля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Завершился прием документов от кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва, выдвинувших свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. В окружную избирательную комиссию в Республике Алтай поступили документы от шести самовыдвиженцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Как говорится в сообщении избиркома, кандидатуры выдвинули общественный деятель Амыр Айташев, учитель Сергей Афанасьев, новосибирский бизнесмен Александр Гагальчий, владелец одной из местных газет Сергей Михайлов, а также неработающие Дмитрий Пименов и Денис Сафиянов.

Самовыдвиженцы должны собрать в свою поддержку подписей не менее 3% зарегистрированных на территории Республики Алтай — то есть более 4,7 тыс. подписей.

Своих кандидатов также выдвинули политические партии. Среди них — Родион Букачаков («Единая Россия»), Александр Груздев («Справедливая Россия»), Мария Демина («Родина»), Тимур Казитов (ЛДПР), Урмат Князев («Парнас»), Вечеслав Кыдатов («Партия Роста»), Виктор Ромашкин (КПРФ), Геннадий Сумин («Патриоты России»), Александр Чеконов («Зеленые»).

По мнению политолога Анатолия Савостина, ни один из самовыдвиженцев не способен оказать серьезного влияния на ход избирательной кампании. «Относительно серьезный игрок среди них — Сергей Михайлов, однако, по утверждению его же соратников из несистемной оппозиции, у него высокий антирейтинг из-за прозападной позиции», — сказал эксперт в интервью ИА REGNUM. Он также отметил, что среди самовыдвиженцев нет «двойников» и людей, которые могли в дальнейшем эффектно снять кандидатуру в пользу фаворитов гонки. «Думаю, далеко не все самовыдвиженцы успешно пройдут даже этап сбора подписей. На мой взгляд, основная интрига развернется между партийными кандидатами Букачаковым, Кыдатовым и Ромашкиным», — сказал Савостин.