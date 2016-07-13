Великий Новгород, 13 июля, 2016, 16:18 — ИА Регнум. В бюджете Новгородской области не предусмотрено средств на организацию видеонаблюдения на выборах в единый день голосования 18 сентября, поэтому веб-трансляций с избирательных участков организовано не будет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 июля, на брифинге в Великом Новгороде заявил председатель областной избирательной комиссии Борис Алексеев.

Советский плакат «Все на выборы!»

Он пояснил, что Центральной избирательной комиссией принято решение об организации видеонаблюдения на выборах за счёт средств региональных бюджетов. «Сумма очень большая называется «Ростелекомом», у нас таких средств нет», — заявил председатель новгородского облизбиркома. Он напомнил, что в 2012 году видеонаблюдение на участках для голосования было организовано за счёт федеральных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Новгородской области, помимо выборов в Госдуму седьмого созыва, пройдут выборы депутатов Новгородской областной думы шестого созыва и ряд кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В регионе будет открыто 544 избирательных участка, в том числе четыре временных — в лечебных учреждениях и учеждениях ФСИН в Великом Новгороде и Боровичском районе.