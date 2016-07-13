Москва, 13 июля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует к 2018 году выделить 15 тысяч гектаров земли для строительства жилья на 2 миллиона семей. Об этом сегодня, 13 июля, на первом заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое провел президент РФ Владимир Путин, заявил глава Минстроя Михаил Мень, сообщается на сайте Кремля.

Лариса Чорбадзе. На стройках Москвы. 1964

Но, как отметил глава Минстроя, «для стабилизации спроса на жилье необходимо решить проблему снижения ипотечной ставки. Инструментами для этого могут послужить механизмы ипотечных ценных бумаг и электронные закладные».

Другим направлением работы министерства Мень назвал формирование коллективных инвестиций в строительство арендного жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк собирается снизить ставки по ипотечным кредитам, а также ряду других кредитных продуктов. Глава Сбербанка Герман Греф сказал, что «снижаются ставки по разным продуктам, «примерно полпроцента — по ипотеке с господдержкой, для клиентов, которые покупают жилье в наших стройках и так далее».