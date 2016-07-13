Москва, 13 июля, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Партия «Гражданская сила» подала в ЦИК документы для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы VII созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Партия не спешит публиковать списки кандидатов — лидер «Гражданской силы» Кирилл Быканин ранее сообщил, что изменения в список могут вноситься по итогам проверки ЦИК.

В течение семи дней ЦИК должен заверить списки партии и дать разрешение на открытие специального избирательного счета, с помощью которого должны оплачиваться все расходы в ходе кампании.

Выборы в Госдуму VII созыва пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.