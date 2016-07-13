Калуга, 13 июля, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен обвинительный приговор в отношении трёх бывших работников прокуратуры по факту получения взятки и посредничества во взяточничестве.

vsemetri.com Форма прокурора

Как сообщил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Калужской области Виталий Гудзь, следствием и судом установлено, что 23 мая 2015 года в дневное время заместитель прокурора города Обнинска получил при посредничестве помощника прокурора и водителя прокуратуры взятку в размере 200 тысяч рублей от представителей ООО «Барселона» за непривлечение генерального директора коммерческой организации к уголовной ответственности по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия, путем отзыва постановления об уголовном преследовании и материалов из следственного органа.

Передача денежных средств происходила под контролем сотрудников регионального управления ФСБ. После совершённого преступления взяткополучатель и посредники во взяточничестве были задержаны.

Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых деяний и назначил наказание бывшему заместителю прокурора в виде 7 лет лишения свободы, бывшим помощнику прокурора и водителю прокуратуры в виде 4 лет лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, всем осуждённым назначено дополнительно наказание в виде штрафа в размере 60-кратной суммы взятки — 12 млн рублей.

Также бывшие заместитель прокурора и помощник прокурора лишены права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, сроком на 3 года, а также лишены классных чинов прокурорских работников.