Минск, 13 июля, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Глава Католической церкви в Белоруссии архиепископ Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич и викарий для Могилёва и Могилёвской области Александр Яшевский опубликовали обращения к священникам, монахам и верующим в связи с решением властей постсоветской республики не продлевать разрешение на деятельность в Белоруссии трёх польских ксендзов. Тексты обращений опубликованы на сайтах РКЦ в Белоруссии и рекомендованы к прочтению в костёлах во время каждой мессы.

Katolik-gomel.by Служба польских ксендзов в Белоруссии

О решении властей Белоруссии РКЦ была проинформирована 11 июля. В тот же день Кондрусевич и Яшевский встретились с уполномоченным по делам религий и национальностей Белоруссии Леонидом Гуляко.

«К сожалению, во время нашей встречи мы не получили ответа на вопрос об основаниях принятого решения и встретились с категорическим отказом пересмотреть или изменить его», — сказано в обращении Яшевского.

Архиепископ Минско-Могилёвский в своём обращении констатировал: «Радостные праздновании серебряного юбилея основания Минско-Могилевской митрополии, которые возглавил специальный посланник Святого Отца Франциска Его Высокопреосвященство архиепископ Вены кардинал Кристоф Шёнборн ОР, были омрачены решением государственных властей о несогласовании пастырской деятельности трех священников из Польши».

В числе троих названы настоятель прихода Св. Казимира (Могилёв) доминиканец Роман Шульц, настоятель прихода Св. Михаила Архангела францисканец (Ивенец Минской области) Лех Боханек и настоятель прихода Пресвятого Сердца Иисуса и св. Кристофа (Колодищи Минского р-на) Ежи Котовский. Кондрусевич по итогам встречи с Гуляко сообщил, что «мы не узнали о конкретных причинах такого решения и услышали решительный отказ возможности их дальнейшего служения в Белоруссии».

«Имея в виду, что такое решение государственных властей — это очень большая потеря для Минско-Могилевской архидиоцезии, прошу молиться о призваниях к священству и консекрованной жизни», — сказано в обращении Кондрусевича. Он также отметил, что вновь Костёл находится в тяжелой ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей Белоруссии неоднократно обращал внимание на нарушения ксендзами законодательства постсоветской республики. Так, 2 февраля уполномоченный по делам религий и национальностей Белоруссии Леонид Гуляко заявил, что «отдельные ксендзы — граждане Республики Беларусь ведут деструктивную работу среди населения».

Годом ранее, 22 января 2015 года Гуляко констатировал: «Некоторые ксендзы из Польши пробуют заниматься политикой. Им не нравится наша страна, наши законы, руководство. В таких случаях мы не согласовываем продление их пребывания в нашей стране. Мы не против приглашения иностранных священнослужителей».

Дело дошло до арестов среди ксендзов (шпионское «дело Лазаря») и напоминаний в резкой форме о необходимости подготовки священнослужителей из числа белорусов в самой Белоруссии, на что по распоряжению Александра Лукашенко были выделены бюджетные средства. Параллельно власти Белоруссии пытались заручиться поддержкой Ватикана в налаживании отношений с Западом. Александр Лукашенко с внебрачным малолетним сыном Николаем несколько раз посетил Ватикан, заявив во время последней поездки об «идеологической близости» с римским понтификом.

Также отметим, на протяжении многих лет остаётся открытым вопрос подписания конкордата между РБ и РКЦ. Не теряет актуальности и вопрос о поддержке Католической церковью деятелей русофобствующей прозападной оппозиции в постсоветской республике.