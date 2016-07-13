Калининград, 13 июля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Большой десантный корабль «Александр Шабалин» успешно выполнил артиллерийские стрельбы и высадил морской десант на берег Балтийского моря в Калининградской области.

«Александр Шабалин»

В частности, экипажем БДК были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне. Стрельбы выполнялись из 57-миллиметровых артиллерийских установок, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота.

После успешного проведения артиллерийских стрельб, корабль произвел высадку морского десанта на необорудованное побережье в районе морского десантного полигона «Хмелёвка». Всего на берег было доставлено более 10 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмового подразделения морской пехоты береговых войск Балтийского флота. Во время проведения учения морские пехотинцы отработали задачи по захвату плацдарма на морском побережье.

Экипажем корабля также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите в море, отработаны элементы противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде.

ИА REGNUM напоминает, что БДК «Александр Шабалин» в прошлом году совершил восьмимесячное плавание в Средиземном море.

«Шабалин» вооружён артиллерийскими установками АК-725, установками реактивной системы залпового огня «Град-М», переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2». На борту корабля могут располагаться до 500 тонн техники и 225 десантников.