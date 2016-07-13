Чебоксары, 13 июля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. С началом Всероссийской сельскохозяйственной переписи появились первые отказники — респонденты, которые отказываются отвечать на вопросы переписчиков и предоставлять данные о своих хозяйствах. Есть они и в Чувашии, хотя это единичные случаи. «Они появились, потому что это люди, потому что они не хотят участвовать в этой инициативе», — заявил на пресс-конференции в столице Чувашии сегодня, 13 июля, глава Росстата Александр Суринов, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об отказниках. В основном это дачники и огородники.

cap.ru Глава Росстата Александр Суринов. Фото Бориса Филатова

Федеральный чиновник предположил, что это может быть не только личная позиция отказников («личные какие-то неудачи, просто состояние души»), но и подстрекательство со стороны тех лиц, которые «хотят заявить о себе».

«Когда проводили перепись в 2002 году, у нас было, по-моему, 1,5 млн отказников. Тогда президенту писали, патриарху: жаловались, что мы принуждаем что-то их делать. В переписи 2010 года стало где-то 2,5 млн отказников. Иногда, скажем так, некие люди, которые хотят заявить о себе, склоняют людей к этому. Вы помните, как звали слона, на которого Моська лаяла? И я не помню, потому что даже классик не написал, как его зовут. Имя большого слона не знаем, а про Моську мы все помним, имя её знаем. Это синдром Моськи у многих из этих людей, но, слава Богу, их гораздо меньше», — сказал руководитель Росстата.

Александр Суринов также заметил, что в основном отказники появляются там, где проводится выборочное обследование. Одна из причин «была выяснена» 12 июля в ходе поездки в Марпосадский район.

«Инструктор и глава муниципального образования сказали, что «со своими» у них проблем нет. Спрашиваю: «Кто у вас чужие?» Отвечают, что это типа дачников. Приехали, например, с Чебоксар и по каким-то причинам отказываются, увидев людей в синих жилетах. Они горожане, для них это, может, внове», — предполагает Суринов. По его словам, в этих случаях их «заменяют резервом, поэтому здесь потери информации не будет».

Глава Чувашстата Эльвира Максимова сообщила, что за 12 дней проведения сельхозпереписи «были единичные случаи, когда граждане сказали, что не хотят проходить перепись»: «Но мы не закончили перепись. В районах переписчики сказали, что будут приходить к ним, разговаривать, убеждать. То есть если один член семьи отказался, то другой может и согласиться».

В продолжение темы Александр Суринов отметил, что «беспокойство вызывают личные подсобные хозяйства в сельской местности», так как «их должны опросить полностью». Что касается крестьянско-фермерских хозяйств и крупных предприятий, то в случае отказа «будем штрафовать». «Но доводить до этого, конечно, не хочется, мы не склонны этим заниматься. Будем пугать. Надеюсь, повлияет», — выразил надежду глава Росстата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская сельскохозяйственная перепись стартовала в РФ 1 июля и продлится по 15 августа, а на отдаленных и труднодоступных территориях — с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. Объекты сельхозпереписи — юридические и физические лица, которые являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.

В Чувашии в число объектов сельскохозяйственной переписи включены 436 сельскохозяйственных организаций, около 4 тыс. фермерских хозяйств, 238,7 тыс. индивидуальных хозяйств в сельской местности и 8709 — в городской местности (из 34 тыс. общего числа ЛПХ), 746 некоммерческих объединений граждан и 9780 участков в них (из 141,2 тыс. общего числа участков).