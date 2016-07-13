Воронеж, 13 июля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Воронежская городская дума согласовала заключение кредитного договора муниципальным казенным предприятием «Воронежтеплосеть». Решение было принято 13 июля на заседании Воронежской городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Кредит, согласованный гордумой сегодня, предоставит «Московский индустриальный банк», сумма кредита — 350 млн рублей. Кредит будет предоставлен на один год шесть месяцев, процентная ставка — не выше 19% годовых.

В соответствии с пояснительной запиской к проекту решения гордумы, кредит «Воронежтеплосеть» возьмет для своевременной подготовки к отопительному сезону, в частности, для расчета с ресурсоснабжающими организациями.

Кредит «Воронежтеплосети» будет обеспечен залогом 26 объектов муниципальной недвижимости.

Депутат Андрей Соболев, комментируя журналистам решение гордумы, отметил, что сейчас на обслуживании «Теплосети» находится три кредита, два в «МиБ» и один в ВТБ. Кредит, утвержденный сегодня, является пролонгацией действующего кредита, и необходим для подготовки города к отопительному сезону.

Ранее мэрия уже погасила долг «Воронежтеплосети» на сумму в 1,1 млрд рублей перед «Росссельхозбанке» — деньги также взяты из открытых городу кредитных линий «Сбербанка» и ВТБ под 12% годовых.