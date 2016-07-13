Москва, 13 июля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Счетная палата РФ предлагает в 2017 году переориентировать бюджетные расходы и отказаться от неэффективных. Об этом сегодня, 13 июля, на первом заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое провел президент РФ Владимир Путин, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщается на сайте Кремля.

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Как отметила Голикова, «только на создание информационных систем для органов власти ежегодно сверхпланово тратится около 90 млрд рублей».

«Эта тема довольно подробно осуждалась с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и главой Минфина Антоном Силуановым. Есть все возможности для того, чтобы уже в 2017 году переориентировать ряд расходов для того, чтобы встроить те приоритеты, которые реально нужны стране и населению», — отметила Голикова.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минфин предложил зафиксировать расходы бюджета в 2017—2019 гг. на уровне 15,78 трлн руб. в год, что меньше уточненных расходов на 2016 год. Таким образом, отмечают «Ведомости», расходы федерального бюджета в реальном выражении сократятся за три года примерно на 20% по сравнению с уровнем 2016 года