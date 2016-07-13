Киев, 13 июля, 2016, 15:51 — ИА Регнум. 12 июля в Горловке (Донетчина, под контролем ДНР) была разблокирована работа центрального офиса Донбасской энергосистемы, которой управляет Киев. Об этом информирует пресс-служба госпредприятия «НЭК «Укрэнерго», — передает корреспондент ИА REGNUM.

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«По факту этих событий ГП «НЭК «Укрэнерго» проинформировало соответствующие центральные органы исполнительной власти. В результате проведенного комплекса мероприятий, в том числе с участием представителей компании и с учетом твердой позиции сотрудников Донбасской ЭС, их профессиональной ответственности за надежное функционирование региональной энергосистемы как составной части ОЭС Украины, 12.07.2016 г. работа центрального офиса Донбасской ЭС была разблокирована, руководство компании приступило к выполнению своих обязанностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на блокирование работы центрального офиса Донбасской энергосистемы, которое началось в конце июня 2016 года, работники производственных подразделений системы обеспечили ее функционирования в штатном режиме.

Комментариев из Донецка относительно этой ситуации в настоящий момент нет.

Напомним, 30 июня в Горловке группа вооруженных бойцов ДНР взяла под контроль центральный офис Донбасской энергосистемы ГП «НЭК «Укрэнерго», объясняя это национализацией украинского имущества. Работа центрального аппарата была заблокирована, руководство энергосистемы, подконтрольное Киеву, не допускалось на рабочие места.

Ранее, 24 июня, Народный совет ДНР проголосовал за закон о национализации. Собственностью ДНР было объявлено все имущество Украины на ее территории вплоть до имущества железной дороги. Согласно документу, в собственность народной республики также переходили все крупные промышленные предприятия региона, работающие на данный момент в украинской юрисдикции. Кроме того, закон определял порядок национализации технологических комплексов, которые имеют стратегическое и оборонное значение для ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня после очередного раунда переговоров в Минске пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер сказала, что представитель ДНР опроверг информацию о национализации украинских предприятий.

Олифер сообщила, что подгруппа по экономическим вопросам потребовала дать разъяснения относительно т.н. закона о национализации в отдельных районах Донбасса. При этом она подчеркнул, что такие действия ДНР рассматриваются как полный демонтаж Минских соглашений.