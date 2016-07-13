Москва, 13 июля, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Редкая тропическая орхидея Целогина пандуровидная, или Медовая орхидея, (Coelogyne pandurata) распустилась в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе сада. Как сообщила куратор тропических орхидей «Аптекарского огорода» Ольга Черных, посетители могут увидеть цветение в течение двух-трёх недель в большой витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее.

Dalton Holland Baptista Целогина пандуровидная

Родина Целогины пандуровидной — Малайзия, Суматра, Борнео и Филиппины. На длинном гроздевидном соцветии одновременно распускаются до 15-ти душистых цветков диаметром более 7,5 сантиметров. По словам Черных, многие мечтают держать эту орхидею в домашних коллекциях, однако не могут из-за больших размеров растения и цветоноса.

«Этот вид Целогины примечателен не только сладким запахом меда, но и по-настоящему уникальным, редким в природе, чёрным цветом орхидной губы», — отметили в пресс-службе сада.

Напомним, Ботанический сад МГУ в течение многих лет собирал оранжерейную коллекцию орхидей, однако к началу XXI века в ней осталось не более ста видов, не требующих особого ухода. С появлением специалистов-орхидеистов коллекция начала пополняться. Сейчас она включает в себя около 900 видов родом из тропических и субтропических регионов нашей планеты.