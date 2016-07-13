Пермь, 13 июля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми. Он обвиняется в совершении 15 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере за незаконные действия и бездействие» и 12 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Следствием установлено, что с октября 2014 года по март 2015 года обвиняемый получал взятки от 1 до 8 тысяч рублей за выставление положительной оценки за экзамен в ГИБДД по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения. Денежные средства инспектору передавались кандидатами в водители через посредников, как правило, являвшихся сотрудниками автошкол.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 150 допросов, три очные ставки, исследования подписей и почерка, проверка показаний лиц с использованием полиграфа, проанализированы многочисленные телефонные соединения взяткодателей, посредников и взяткополучателя, осмотрены видеозаписи и документация, изъятая в экзаменационном отделе ГИБДД. Объем уголовного дела составил 11 томов.

Прокурором уже утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что, по данным следователей, уголовные дела в отношении взяткодателей были прекращены в связи с добровольным сообщением ими о состоявшемся факте дачи взятки. В отношении одного взяткодателя, не пожелавшего добровольно сообщить о даче взятки сотруднику ГИБДД, уголовное дело тоже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в июне 2016 года перед судом предстали начальник учебного центра подготовки водителей и его соучастник, обвиняемые в коммерческом подкупе за выдачу подложных свидетельств об окончании курсов подготовки. Липовые справки стоили от 3 до 18 тысяч рублей.

Подчеркнем, что самое крупное уголовное дело в Пермском крае по незаконной выдаче водительских удостоверений было расследовано в 2009 году. Тогда четверо сотрудников ГИБДД ОВД по городу Добрянка помогли 200 гражданам незаконным образом получить водительские удостоверения. Общая сумма взяток составила свыше 2 млн рублей.