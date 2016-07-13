Ереван, 13 июля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Правопреемники потерпевшей по делу об убийстве в армянском городе Гюмри Араксии Погосян представили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России, сообщили в Ванадзорском офисе Хельсинкской гражданской ассамблеи (ХГА), которая представляет интересы правопреемников в суде. Жалоба представлена правопреемниками убитой Араксии Погосян — Андраником Погосяном и Нарине Погосян по части нарушений прав, предусмотренных статьями 2 Европейской конвенции о правах человека (право на жизнь) и 13 (право на эффективные средства правовой защиты).

Photolure На заседании суда по делу об убийстве 7 человек в Гюмри

«Жалоба обоснована тем, что допущены нарушения материального и судебно-правового права в соответствии со статьей 2. В частности, государство не выполнило свои обязательства по предотвращению очевидной угрозы в отношении Араксии Погосян и ее семьи, зная, что Валерий Пермяков не годен к призыву в армию, более того, не имеет права несения службы с оружием. Кроме того, российская сторона в установленном порядке и своевременно не проинформировала армянских правоохранителей об оставлении Пермяковым расположения воинской части, что могло бы предотвратить трагедию.

Что касается судебно-правового нарушения, то осуществленное российской стороной следствие не было доступным для правопреемников потерпевшей стороны, в результате чего они были лишены возможности реализации своих прав в рамках уголовного дела, в частности, представления ходатайств, опротестования решения органа предварительного следствия. Кроме того, никто из ответственных лиц не был привлечен к ответственности за то, что лишь спустя три часа оповестил армянских правоохранителей о дезертирстве Пермякова», — отмечается в сообщении ХГА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая представители правопреемников потерпевших подали гражданский иск против России с требованием возмещения морального ущерба. Правопреемники потерпевших, согласно иску, требуют в качестве морального ущерба выплатить за каждого совершеннолетнего убитого члена семьи Аветисян 50 тысяч евро, а за детей — по 100 тысяч. 30 июня суд общей юрисдикции отклонил иск.

12 января 2015 года в Гюмри были убиты семь человек — члены одной семьи, включая двух малолетних детей, 2-летнюю девочку и 6-месячного мальчика. В совершении преступления обвиняется военнослужащий 102-й российской военной базы Валерий Пермяков, который признал свою вину.

В августе прошлого года пятый российский гарнизонный военный суд уже признал Валерия Пермякова виновным в дезертирстве с оружием, приговорив его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Дело по статье «Убийство» было выделено в отдельное производство и передано армянской стороне. Судебный процесс начался 18 декабря в суде общей юрисдикции Ширакской области, однако проходит на территории 102-й российской базы. Валерию Пермякову грозит пожизненное заключение.