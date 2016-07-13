Москва, 13 июля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Зоны отдыха во вновь объятой жарой Москве объявлены безопасными. Как заявил на пресс-конференции 13 июля начальник объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрий Семенов, с 5 по 11 июля 2016 года выявили 104 нарушения в зонах отдыха столицы, но в основном они касались правил уборки, содержания зеленых насаждений и состояния ограждений и дорожных покрытий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Маковский. В парке. 1881

«Постановлением правительства в столице определены 124 зоны отдыха у водоемов. На 2016 год три зоны без купания находятся на реконструкции и к сезону не готовились. Явных провалов с 1 июня 2016 года не найдено. Злостных нарушителей пока нет, но есть много отдельных замечаний», — заявил Семенов.

Всего с мая 2016 года выявлено 640 нарушений. Составлено 57 протоколов на должностных лиц таких учреждений, как парк «Кузьминки», «Сокольники», «Фили», «Лианозовоский» и «Мосприрода».

«За несвоевременную уборку территории на должностных лиц назначают штраф до 10 тысяч рублей. Часто то, что остается после «шашлычников», приходится убирать самой компании. Если это юридические лица, то санкции серьезнее: от 50 до 200 тысяч рублей. Но 200 тысяч налагают очень редко, так как в этом случае должны быть какие-то отягчающие обстоятельства. В зависимости от объема работы, нарушения должны быть устранены в течение суток», — уточнил начальник инспекции.

По его словам, показатели нарушений в зонах отдыха пока соответствуют уровню 2015 года. «Мы стараемся каждую неделю проверять места отдыха, так как если в результате проверки не найдены нарушения, то это не значит, что они не появятся в последующие дни», — резюмировал Семенов.

Отметим, что прием жалоб от жителей на организацию отдыха в Москве ведут на городском портале «Наш город».