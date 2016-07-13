Лондон, 13 июля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил 13 июля, что будущее правительство страны может лишить граждан стран — членов ЕС после Brexit права находиться на территории страны, сообщает The Independent.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

С таким заявлением глава правительства выступил в рамках последней сессии в парламенте, проводимой в формате «вопрос — ответ». На такой шаг, считает Кэмерон, Лондон может пойти в качестве ответной меры, если ЕС вышлет граждан Великобритании после окончательного выхода страны из блока.

«Мы предпринимаем все усилия, чтобы делать то, к чему мы стремимся, а именно — гарантировать гражданам стран — членов ЕС то, что их права будут соблюдаться — тех, кто прибыл в Великобританию», — отметил он.

«Единственным обстоятельством, при котором, как я могу только себе представить, будущее правительство откажется от этой гарантии, является то, что права граждан Великобритании, проживающих в других странах Европы, не будут соблюдаться», — подчеркнул глава правительства.

«Я считаю, что важно сохранить возможность применения ответных мер. Будущий премьер-министр предпримет шаги для того, чтобы дать эту гарантию так быстро, как это возможно», — добавил он.

Напомним, 13 июля — последний день нахождения на посту премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который объявил о том, что уходит в отставку после проигрыша его лагеря сторонников сохранения Соединенного Королевства в ЕС на референдуме 23 июня. Его преемником станет глава МВД Тереза Мэй, которая ранее отказалась гарантировать приезжим из ЕС право оставаться в стране.