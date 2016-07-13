Владикавказ, 13 июля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В Северной Осетии возросла численность выпускников школ, удаленных с экзаменов за нарушения, в том числе использование шпаргалок и мобильных телефонов. Как сообщает 13 июля корреспондент ИА REGNUM, по данным Минобрнауки региона, в текущем году было зарегистрировано 161 нарушение против 86 в 2015 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Вместе с тем в республике по некоторым предметам возросло количество высокобалльников. «Этот факт говорит о более качественной подготовке выпускников к такой форме сдачи экзамена. Задача была поставлена провести экзамен объективно и прозрачно. И министерство приложило все усилия, чтобы защитить права участников ЕГЭ, которые сдавали экзамены самостоятельно», — отметила временно исполняющая обязанности министра образования и науки РСО-Алания Зита Салбиева.

В целом средние баллы по всем предметам сопоставимы с результатами прошлого года. В республике отмечается тенденция улучшения результатов по обязательным предметам — русскому языку и математике. Сократилась доля выпускников, не преодолевших минимальный порог для получения аттестата. На ЕГЭ по русскому языку доля тех, кто написал работу на высокий балл (от 81 до 100) увеличилась на 8% и составила 17,2%. Не смогли преодолеть минимальный порог для получения аттестата (24 балла) почти 4% участников, в прошлом году таких было 5%. Улучшились результаты ЕГЭ по математике.

Напомним, что в 2016 году ЕГЭ в республике сдавали 5212 участников, из них 4283 были выпускниками текущего года. По сравнению с прошлым годом, количество выпускников школ РСО-Алания сократилось примерно на 600 человек. Всего в республике был задействован 31 пункт проведения экзамена, два из которых находились на дому, для тех детей, которым требовались особые условия сдачи экзамена по медицинским показаниям. 100% аудиторий были оснащены видеонаблюдением в режиме онлайн.