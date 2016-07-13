Чебоксары, 13 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Сельское население в России «побаивается» инициатив вроде переписи, при этом у респондентов срабатывает не только генетическая память предков, но и боязнь сглазить успешное хозяйство. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 июля, заявил на пресс-конференции в Чебоксарах глава Росстата Александр Суринов, рассказывая о стартовавшей в июле Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

cap.ru Глава Росстата Александр Суринова и глава Чувашстата Эльвира Максимова. Фото Бориса Филатова

Глава федерального ведомства сообщил журналистам, что прибыл в Чувашию и для проверки, и для оказания поддержки, но в большей степени визит связан с желанием лично посмотреть, как проходит сельхозперепись, в том числе с выездом «в поля».

«Мы доверяем своим коллегам, потому что мы их учим, мы их знаем. У нас есть, скажем так, возможность удалённого контроля за их деятельностью. Поэтому для нас важно было посмотреть на атмосферу, которая складывается вокруг сельскохозяйственной переписи», — пояснил Александр Суринов. И отметил, что «за неуспехи переписи я отвечаю»: «За успехи — найдутся люди. А вот за неуспехи я — первое лицо».

Говоря о ходе проведения переписи в стране, Суринов сообщил, что возникают проблемы «с населением, в том числе в той же самой Чувашии». В первую очередь это касается различных страхов респондентов — начиная от боязни, что процветающее хозяйство могут сглазить, до страхов, что полученная информация будет передана конкурентам или заинтересованным органам, либо за этим последует повышение налогов.

«Сельское население лояльное, более, наверное, законопослушное, чем горожане. Может, более наивное — в хорошем смысле это говорю. Оно менее испорчено, но всё-таки страхи у них есть… Когда мы к ним приходим и задаём вопросы, сколько у вас скота, птицы и т.д. — срабатывает генетическая память поколений, которые вспоминают и крепостное право, и продразвёрстку, и коллективизацию, и хрущёвские налоги», — говорит Александр Суринов, поясняя, что на генетическом уровне остался страх перед проектами и инициативами массового характера: «Побаивается сельское население всех этих инициатив». И это характерно не только для жителей России, но и стран бывшего СССР.

«Конечно, есть страхи, и мы должны использовать любой повод снять их. Лишний раз напоминать людям, что никогда и ни при какой переписи — ни при царе, ни даже в СССР, при Ленине, Сталине, Хрущёве, Горбачеве — никогда информация о конкретном человеке или семье никому не предоставлялась… Некоторые боятся, что сглазим — такая национальная особенность, поэтому боятся называть, например, количество кур и пчелиных семей. И эту особенность мы тоже должны учитывать», — сказал глава Росстата.

Говоря о сельскохозяйственных особенностях регионов, Александр Суринов сравнил Калининградскую область и Чувашию. «Был только что в Калининградской области. Там ориентация на крупные предприятия. В Чувашии ориентация в значительной степени на личные подсобные хозяйства — это социальный фактор. Если в Калининграде ориентируются, скажем так, на то, что сельскохозяйственное население должно быть небольшим, и его хватит на то, чтобы обеспечить продовольствием не только саму область, но ещё и экспортировать, то там о социальном факторе не думают», — говорит о сельскохозяйственных «нюансах» руководитель ведомства. Отражение данных в итоговых документах может скорректировать аграрную и социальную политику государства: «Поэтому нам здесь тоже надо быть очень осторожными».

Александр Суринов напомнил, что «нужно получить максимально правдивую информацию», но уровень правдивости ответов может оценить только Бог. «Если только с Господом Богом посоветоваться, чтобы он нас, неразумных, вразумил и открыл Истину. И мы с этой Истиной будем сравнивать. Ну кто знает Истину? Только Господь Бог, у нас задача максимально к ней приблизиться», — богословски-философски заметил федеральный чиновник. «Заземляясь», он отметил, что «контрольные моменты должны быть», в их числе — сравнение данных в динамике и с базой других ведомств.

«И мы уже видим сегодня, что есть серьёзное расхождения по фактическому использованию земли и то, что находится в этих базах данных (Росреестра, ИА REGNUM). И в чём там причина — неповоротливость людей, или какие-то иные тенденции, трудно сказать. Но мы в сельхозпереписи должны получить правду о фактическом использовании земли», — сообщил Суринов.

Говоря о переписчиках, глава Росстата подчеркнул, что в сельхозпереписи «наши враги — собаки, а во всех переписях наши друзья — это полицейские, участковые, потому что они помогают там, где люди ведут себя не вполне адекватно». И напомнил, что «мы всегда просим наших переписчиков, чтобы они не рисковали»: «Перепись — это не подвиг, а сбор данных».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская сельскохозяйственная перепись стартовала в РФ 1 июля и продлится по 15 августа, а на отдаленных и труднодоступных территориях — с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. Объекты сельхозпереписи — юридические и физические лица, которые являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных. Предварительные итоги переписи должны быть подведены в IV квартале 2017 года, окончательные итоги и их опубликование — в IV квартале 2018 года.

Напомним, в Чувашии в число объектов сельскохозяйственной переписи включены 436 сельскохозяйственных организаций, около 4 тыс. фермерских хозяйств, 238,7 тыс. индивидуальных хозяйств в сельской местности и 8709 — в городской местности (из 34 тыс. общего числа ЛПХ), 746 некоммерческих объединений граждан и 9780 участков в них (из 141,2 тыс. общего числа участков.

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Для проведения переписи в регионе было обучено порядка 730 человек переписного персонала. В целом по стране в общей сложности на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципальном) обучение прошли почти 110 тыс. человек. Для каждой группы сельхозпроизводителей разработана своя переписная форма.