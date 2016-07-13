Астана, 13 июля, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Руководство НАТО первым заморозило двусторонние контакты с Россией. Об этом 13 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Флаг НАТО

«Насчет долгосрочного характера отношений с НАТО: вы знаете, не мы разрывали договоренности по сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом, не мы замораживали все взаимодействие по поддержке сил безопасности Афганистана, чтобы они могли более эффективно бороться с запрещённой в России ИГ и прочими радикалами. И не мы приостановили все остальные формы взаимодействия между Россией и Североатлантическим альянсом», — сказал Лавров.

По его словам, в альянсе анонсировали решение провести заседание Совета Россия — НАТО «как свою добрую волю» и представили это так, будто они согласились на предложение России: «Они не соглашались. Мы их об этом не просили. Если они его заморозили, этот механизм, то они должны принимать шаги по реанимации этого Совета. Они нас очень просили согласиться на заседание СРН. Мы пошли навстречу».

Напомним, заседание Совета Россия — НАТО после долгого перерыва должно состояться 14 июля.