Рига, 13 июля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В первом полугодии в Рижском порту обработано 18,3 млн тонн грузов, что на 11,5% меньше, чем за соответствующий период 2015 года, сообщает LETA. Так, на 19% уменьшился объем перевалки угля и нефтепродуктов из России.

Staffan Vilcans Рижский порт

Если за шесть месяцев 2015 года уголь и нефтепродукты составляли 64% грузооборота, то в настоящее время их доля снизилась до 59%.

Основную долю в грузообороте порта по-прежнему занимают сыпучие грузы — в первом полугодии перевалено 10,4 млн тонн, что составляет 57% общего грузооборота.

Продолжала снижаться в порту перевалка нефтепродуктов, и соответственно уменьшился оборот наливных грузов. В первом полугодии в порту обработано 4,82 млн тонн наливных грузов, что по сравнению с тем же периодом 2015 года на 16,8% меньше.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперт по экономике и финансам, бывший член правления Рижского свободного порта, руководитель консультационной компании Laika stars Вадим Ерошенко заявил, что 2016 год для транзитной отрасли будет тяжелым. По его словам, главная причина снижения грузопотоков через Латвию заключается в том, что в России в целом меняется подход к транзиту.

Напомним, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.

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