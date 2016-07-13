Париж, 13 июля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Самым красивым голом чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции признан удар полузащитника сборной Венгрии Золтана Геры, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Гол был забит ударом из-за штрафной на 19-й минуте матче третьего тура против сборной Португалии в Лионе. Он был выбран голосованием болельщиков европейского футбольного турнира.

Напомним, сборная Венгрии на чемпионате Европы с первого места в группе вышла в 1/8 финала, где уступила бельгийской команде со счетом 4:0.