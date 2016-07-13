Токио, 13 июля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Император Японии Акихито может отречься от престола в пользу своего сына Нарухито, сообщает 13 июля японский телеканал NHK.

Shawnc Его Величество Акихито

По информации телеканала, о своем желании император заявил управлению по делам императорского двора Японии, на данный шаг Акихито может пойти в течение «нескольких лет».

Свое решение император, который до сих пор выполняет ряд официальных функций, в том числе конституционные, объяснил тем, что хотел бы оставить престол прежде, чем он лишится возможности выполнять свои обязанности.

В данный момент представители управления по делам императорского двора занимаются организацией мероприятия, на котором император официально объявит о своем решении общественности.

Напомним, императору Японии Акихито 23 декабря 2015 года исполнилось 82 года. На данный момент он является единственным действующим императором. В феврале 2016 года сообщалось об ухудшении здоровья монарха, когда у него был диагностирован грипп.