Москва, 13 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Проблемы, стоящие перед российскими властями, требуют чёткого взаимодействия между ведомствами. Об этом 13 июля в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Какие бы задачи мы не решали, будь то безопасность на дорогах, лекарственное обеспечение, развитие экспорта, прежде всего, конечно, высокотехнологичные, — все они требуют четкого, межведомственного взаимодействия», — сказал Путин.

По его словам, чёткая работа необходима на уровне «коллективов министерств, ведомств, регионов». Глава государства призвал избавиться от бюрократизма и начать практику быстрого принятия и исполнения решений.

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что «межведомственное взаимодействие не должно размывать личной ответственности», поскольку «всю полноту ответственности за результаты должны нести соответствующие руководители, руководители проектов». Президент попросил «четко зафиксировать это в нормативных документах».

Напомним, Владимир Путин объявил о создании Совета на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства подчеркнул, что Совет будет заниматься реализацией ключевых проектов, направленных на структурные изменения в экономике и социальной сфере, а также на повышение темпов экономического роста.