Москва, 13 июля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре 13 июля с главами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Франсуа Олландом выразил обеспокоенность возобновившимися интенсивными обстрелами вооруженными силами Украины населённых пунктов Донбасса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе переговоров стороны обсудили украинский кризис, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В частности, лидеры стран подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения Минских договоренностей.

Владимир Путин подчеркнул, что альтернативы политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе нет.

Участники разговора также подтвердили настрой на активизацию переговоров по кризису на Украине в «нормандском формате» и по линии Контактной группы.