Санкт-Петербург, 13 июля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Ленинградский областной суд приговорил ветерана органов МВД Олега Нетеребского, организовавшего в гараже дачи во Всеволожском районе Ленинградской области нарколабораторию, к 18 годам в колонии. Об сегодня, 13 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебного органа.

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«Суд приговорил Олега Нетеребского к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда.

Согласно материалам суда, Нетеребский вместе с другими лицами произвел синтетическое наркотическое вещество общей массой не менее 50 килограммов в нежилом помещении собственного домовладения во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как ранее сообщала прокуратура Ленобласти, в целях сбыта части наркотического средства Нетеребский осуществил «закладку» свёртка, содержащего 435,4 грамма вещества. Также следователями установлено, что Нетеребский намеревался сбыть смесь, содержащую кокаин, общей массой более 200 граммов.

При попытке задержания Нетеребский скрылся от органов следствия, предприняв попытки к изменению внешности и места жительства. В 2014 году он был задержан сотрудниками УФСБ.