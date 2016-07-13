Москва, 13 июля, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Стратегические проекты не должны рассматриваться в качестве «заявки на освоение бюджетных средств». Об этом 13 июля в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нельзя рассматривать проекты как заявку на освоение бюджетных средств, и все. Необходимо достигать практических результатов, кардинально повышать эффективность расходов», — сказал Путин.

По его словам, если существуют объективные причины «для дополнительного финансирования проектов», то это должно быть сделано «с учетом выбранных приоритетов».

Напомним, Владимир Путин объявил о создании Совета на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства подчеркнул, что Совет будет заниматься реализацией ключевых проектов, направленных на структурные изменения в экономике и социальной сфере, а также на повышение темпов экономического роста.