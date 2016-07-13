Москва, 13 июля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Москве на площадке фестиваля «Московское варенье» установят пятиметровую копию лондонской башни Биг-Бен, заявил журналистам глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. По его словам, каждая из 33 площадок фестиваля будет посвящена регионам России и зарубежным странам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка к фестивалю «Московское варенье»

Для украшения площадок будут использоваться арт-объекты в виде больших банок с вареньем, цветы и кустарники, уточнил Немерюк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Немерюк во время подготовки к фестивалю «Московское варенье»

Чиновник добавил, что всего в городе будет работать 342 шале на 33 площадках. «22 площадки находятся в центральной части города, 11 находятся в округах», — уточнил он.

На фестивале, кроме российской продукции, будет представлено варенье из Греции, Италии и Израиля и других зарубежных стран.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка к фестивалю «Московское варенье»

Кроме того, будет проведено порядка 200 спортивных мероприятий и 400 мастер-классов.

Напомним, власти Москвы приняли решени объединить фестиваль «Московское варенье» с фестивалем «Дары природы». Мероприятия будут проходит с 15 июля по 7 августа.