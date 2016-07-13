Москва, 13 июля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Правительство РФ должно «предельно ясно» формулировать результаты своей работы. Об этом 13 июля в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам

«Прошу правительство глубоко, содержательно подойти к формулированию конечных результатов. От этого, без преувеличения, зависит весь ход дальнейшей работы и ее успех. Надо максимально четко и ясно сказать обществу, чего мы хотим добиться. И, конечно, ни в коем случае нельзя людям морочить голову подробным перечислением законов, мер, поручений. Граждане не это хотят услышать», — сказал Путин.

По его словам, необходимо усилить ответственность за решение поставленных задач: «Необходимо максимально сконцентрировать финансовые, административные, управленческие ресурсы, усилить ответственность за решение поставленных задач. Увеличить отдачу от использования финансовых ресурсов».

Напомним, Владимир Путин объявил о создании Совета на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства подчеркнул, что Совет будет заниматься реализацией ключевых проектов, направленных на структурные изменения в экономике и социальной сфере, а также на повышение темпов экономического роста.