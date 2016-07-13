Ульяновск, 13 июля, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Сотрудник кафедры информатики Ульяновской сельскохозяйственной академии обвиняется в получении многочисленных взяток. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, следствию уже известно минимум о 20 случаях, когда преподаватель получил от студентов денежные средства за положительные оценки за курсовые работы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По данным следствия, в феврале 2014 года мужчина незаконно получил от студентов через посредника денежные средства за выставление положительных оценок за курсовые работы по дисциплине «Информационная система в экономике».

За каждую положительно оцененную работу преподаватель получил по 1000 рублей.

В отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за совершение незаконных действий»). В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.